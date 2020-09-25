В ВОЗ предрекли возможный дефицит вакцины от гриппа в Северном полушарии

Анна Светлова

Глава группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моен заявила, что ряд стран Северного полушария столкнулись с проблемой получения дополнительной вакцины от гриппа из-за большого спроса на нее. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, в том случае, если таких вакцин будет не хватать, партии в первую очередь будут переданы работникам здравоохранения и пожилым людям.

Моен отметила, что грипп в настоящее время в меньшей степени зафиксирован в Южном полушарии, этого удалось достичь благодаря соблюдению социального дистанцирования и ограничениям на передвижения, введенных из-за COVID-19.

Представитель ВОЗ считает, что если страны Северного полушария последуют этому примеру и будут прививаться от гриппа, то и у них будет меньше случаев инфицирования.

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