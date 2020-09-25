Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по делу «Седьмой студии»
Апелляция на приговор в отношении бывших коллег режиссера Кирилла Серебренникова по проекту «Платформа» поступила в Мосгорсуд. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на материалы суда.
По данным суда, дело поступило в суд с апелляционными жалобами защиты на приговор всех осужденных, кроме режиссера Кирилла Серебренникова: Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.
Отмечается, что государственное обвинение приговор обжаловать не стало.
Ранее защита Кирилла Серебренникова решила не обжаловать приговор. По словам адвоката режиссера, который ранее был приговорен к условному сроку и денежному штрафу, он очень устал от судебных разбирательств и сейчас находится в депрессии.
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