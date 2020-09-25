Украинцев будут наказывать за распространение российского контента

На Украине всех пользователей российских интернет-ресурсов планируется поставить на учет. Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в случае распространения российского контента у пользователи будут проблемы с полицией, передает РИА «Новости».

«Если они дальше будут распространять российский контент на Украине, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами», — говорится в сообщении.

Данилов отметил, что созданная в стране система киберзащиты будет «иметь понимание» о поставленных на учет гражданах.

Ряд российских интернет-ресурсов, в том числе «ВКонтакте», заблокированы на территории Украины с 2017 года.

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