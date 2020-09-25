Мурашко: лекарства от COVID-19 включат в перечень жизненно необходимых

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ряд лекарств, которые используются при лечении COVID-19, в скором времени будут включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, передает РИА «Новости».

«В ближайшую неделю решение комиссии будет <...>. Они уже включены в методические рекомендации», — заявил министр.

По его словам, новые правила регулирования в период пандемии позволяют включить такие препараты в перечень по ускоренной схеме.

Он добавил, что стоимость части таких лекарств будет регулировать Федеральная антимонопольная служба.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 136 048 случаев коронавируса. За все время пандемии от инфекции скончались 20 056 человек, 934 146 — выздоровели.

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