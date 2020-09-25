Более 10 человек задержали из-за массовой драки на юго-западе Москвы
Михаил Кириллов
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Массовая драка произошла в четверг вечером на юго-западе Москвы. Один ее участник был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление МВД.
По данным полиции, конфликт с участием 13 человек произошел на бытовой почве. Одному участнику конфликта в ходе драки проломили череп, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции задержаны и доставлены для дальнейшего разбирательства в ОМВД 13 граждан», — заявили в МВД.
Причины инцидента устанавливаются.
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