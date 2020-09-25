Российские родители перечислили недостатки дистанционного обучения
Центр компетенций EdCrunch University на базе НИТУ МИСиС провел исследование, которое выявило главные недостатки дистанционного обучения. Об этом сообщает ТАСС.
В нем приняли участие родители, дети которых в связи с пандемией коронавируса обучались онлайн.
Так, 34% респондентов назвали самым ощутимым недочетом низкое качество интернет-соединения, 29% — перебои в работе онлайн-платформ, еще 20% — низкую цифровую грамотность учителей.
Среди значимых недостатков родителями также были отмечены низкая мотивация учащихся и недостаток качества цифрового контента.
Уточняется, что исследователи узнали мнения порядка 15 тыс. человек. Опрос проводился в период с 1 по 20 сентября в городах-миллионниках.
Исследование также показало, что 72% респондентов считают, что дистанционное образование уступает традиционному.
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