Российские родители перечислили недостатки дистанционного обучения

Центр компетенций EdCrunch University на базе НИТУ МИСиС провел исследование, которое выявило главные недостатки дистанционного обучения. Об этом сообщает ТАСС.

В нем приняли участие родители, дети которых в связи с пандемией коронавируса обучались онлайн.

Так, 34% респондентов назвали самым ощутимым недочетом низкое качество интернет-соединения, 29% — перебои в работе онлайн-платформ, еще 20% — низкую цифровую грамотность учителей.

Среди значимых недостатков родителями также были отмечены низкая мотивация учащихся и недостаток качества цифрового контента.

Уточняется, что исследователи узнали мнения порядка 15 тыс. человек. Опрос проводился в период с 1 по 20 сентября в городах-миллионниках.

Исследование также показало, что 72% респондентов считают, что дистанционное образование уступает традиционному.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минпросвещения оценили эпидемиологическую ситуацию в российских школах