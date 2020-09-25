Собянин попросил москвичей строго соблюдать масочный и перчаточный режим
Анна Светлова
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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей строго соблюдать масочный и перчаточный режим в общественных местах. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
«Сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность. Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах», – написал градоначальник в своем блоге.
Он также призвал горожан уделить особое внимание пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями, которым строго рекомендуется вновь оставаться дома.
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