Напавший на главу минздрава Камчатки помещен в психдиспансер

Подозреваемый в распылении перцового баллончика в лицо исполняющей обязанности главы минздрава Камчатки Марины Волковой помещен в психоневрологический диспансер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России.

По предварительной информации, мужчина страдает психическим расстройством, рассказал представитель СК. Он добавил, что в настоящее время рассматривает вопрос о его принудительном лечении.

23 сентября на исполняющую обязанности министра здравоохранения Камчатского края было совершено нападение. По версии следствия, подозреваемый зашел в служебной кабинет Волковой, после чего распылил ей в лицо экстракт жгучего перца из баллончика для самообороны. В результате нападения она получила химический ожог.

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