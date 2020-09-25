Более 120 человек задержаны по всему миру за незаконную продажу лекарств
Полина Рутковская
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В ходе спецоперации по всему миру задержаны более 120 человек, причастных к продаже контрафактных лекарственных препаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерала-майора полиции Александра Прокопчука.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли медицинские изделия, в том числе противовирусные препараты и защитные маски, на сумму более $14 млн, рассказал Прокопчук.
Операция проводилась в марте текущего года на территории 90 стран и была направлена на борьбу с незаконной торговлей лекарствами в интернете, пояснил начальник бюро.
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