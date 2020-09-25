Во Вьетнаме накрыли сеть по продаже использованных презервативов
Полина Рутковская
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Полиция Вьетнама конфисковала около 345 тысяч использованных презервативов, которые после очистки продавались как новые. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Десятки сумок с контрацептивами были обнаружены на складе в южной провинции Биньзыонг, указано в сообщении. По данным полиции, вес изъятого составил 360 кг.
Как заявил владелец склада, он ежемесячно получал использованные презервативы от неизвестного лица. По словам задержанной в ходе операции женщины, контрацептивы сначала кипятили в воде, затем сушили и придавали форму на деревянном фаллосе, после чего переупаковывали и перепродали.
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