Во Вьетнаме накрыли сеть по продаже использованных презервативов

Полиция Вьетнама конфисковала около 345 тысяч использованных презервативов, которые после очистки продавались как новые. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Десятки сумок с контрацептивами были обнаружены на складе в южной провинции Биньзыонг, указано в сообщении. По данным полиции, вес изъятого составил 360 кг.

Как заявил владелец склада, он ежемесячно получал использованные презервативы от неизвестного лица. По словам задержанной в ходе операции женщины, контрацептивы сначала кипятили в воде, затем сушили и придавали форму на деревянном фаллосе, после чего переупаковывали и перепродали.

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