В Чехии за сутки от коронавируса скончалось рекордное число человек

В Чехии за сутки от коронавируса скончались 19 человек, что стало рекордным числом с начала пандемии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

«В среду скончались от коронавируса 19 человек, число тяжелобольных в стране по сравнению с концом августа возросло в пять раз — до 120 человек», — отметили в министерстве.

Всего в Чехии заразились 56 тысяч, выздоровели 27 тысяч, погибли 567 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

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