Под Петербургом загорелся жилой дом

В Ленинградской области загорелся жилой дом, где находятся 14 квартир, пишет РЕН со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что площадь возгорания составляет 540 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 25 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

В тушении огня участвуют 40 человек и девять единиц техники.

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