В Италии украли фиал с кровью Папы Римского

Сосуд с кровью канонизированного Папы Римского Иоанна Павла II был украден из собора в итальянском городе Сполето. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление архиепархии Сполето-Норчи.

«C удивлением и болью мы узнали весть о похищении реликвии Иоанна Павла II. Это серьезный поступок, который вредит чувствам благочестия многих людей», — сообщили священники.

Реликвия представляет из себя золотой крест с пузырьком внутри. Его пропажу служители собора обнаружили вечером 23 сентября, после чего сразу вызвали карабинеров.

Папа Римский Иоанн Павел II был избран в 1978 году. Он скончался в апреле 2014 года и был канонизирован Папой Римским Франциском.

Всего у католической церкви хранилось три фиала с кровью святого. Одна из них также была похищена в провинции Ровиго в 2019 году.

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