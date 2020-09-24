Племянник Эскобара рассказал, что нашел тайник знаменитого наркобарона

Николас Эскобар, который приходится племянником крупнейшему наркобарону в истории Пабло Эскобару, заявил, что нашел легендарный тайник родственника. В нем обнаружились $18 млн сгнивших банкнот, сообщает колумбийское издание Red+.

«В тайнике были обнаружены наличные доллары — 18 миллионов, которые пролежали около 30 лет и непригодны к использованию, пишущая машинка, на которой были напечатаны важные документы того времени, золотая ручка и часы Rolex», — рассказал Николас Эскобар.

Он добавил, что тайник находился в колумбийском городе Медельине. В тем также обнаружили слитки золота, фотоаппарат и россыпь патронов к автомату.

В свою очередь родной брат наркобарона Роберто Эскобар заявил изданию, что информация о находке — фейк.

В 1980-х годах наркобарон Пабло Эскобар возглавлял список самых разыскиваемых наркоторговцев в США. Он считался одним из богатейших людей мира и был убит в результате спецоперации в 1993 году.

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