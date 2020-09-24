Машинисты попытались вывезти в Китай золото на 143 млн
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Машинисты товарного поезда попытались вывезти в Китай золото на 143 миллиона рублей из Забайкальского края, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на ФСБ.
Отмечается, что спецслужбы и пограничники Читинской таможней обнаружили нелегальный канал поставок металла. Специалисты изъяли 37 килограммов золота.
Правоохранители нашли партию в локомотиве грузового состава во время проверки. В отношении локомотивной бригады возбудили уголовные дела.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Конфискация транспорта: Россельхознадзор даст бой «санкционке»
— В Петербурге эквадорец приговорен к 14 годам за контрабанду наркотиков