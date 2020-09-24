Машинисты попытались вывезти в Китай золото на 143 млн

Машинисты товарного поезда попытались вывезти в Китай золото на 143 миллиона рублей из Забайкальского края, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что спецслужбы и пограничники Читинской таможней обнаружили нелегальный канал поставок металла. Специалисты изъяли 37 килограммов золота.

Правоохранители нашли партию в локомотиве грузового состава во время проверки. В отношении локомотивной бригады возбудили уголовные дела.

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