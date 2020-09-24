Собянин попросит бизнес перевести работников на удаленку из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин направит свыше 5 тыс. писем в московские компании с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай.

«Более 5 тысяч компаний получат подобного рода рекомендательные письма от мэра Москвы в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан», — сообщил Булай.

Как сообщалось, ежедневное число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 30% по сравнению с прошлой неделей.

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