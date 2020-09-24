В РПЦ предложили установить памятники беременным женщинам в каждом городе

В Московском патриархате поддержали идею установить во всех российских городах памятники беременной женщине, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Об этом пишет РИА «Новости».

«Такие памятники нужны в каждом городе. В стране сегодня дефицит социальной рекламы в поддержку института семьи», — приводятся слова руководителя направления профилактики абортов синодального отдела РПЦ по благотворительности Марии Студеникиной.

Студеникина подчеркнула, что сегодня в социальных сетях распространяется негатив против материнства и семейных ценностей.

Ранее активисты благотворительного проекта по помощи кризисным беременным женщинам «Спаси жизнь» обратились к столичным властям и предложили установить в Москве памятники беременной женщине. Авторы инициативы подчеркнули, что в стране снижается уровень рождаемости.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РПЦ выступили против суррогатного материнства для иностранцев

— В СПЧ прокомментировали реформу МРОТ и прожиточного минимума