В Казахстане отменили смертную казнь

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Отмечается, что решение о присоединении к международному протоколу об отмене смертной казни в тот же день объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава государства уточнил, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.