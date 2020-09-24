Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 4,6 млн
Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в Бразилии достигло 4 624 885. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.
Согласно данным ведомства, за последние сутки в Бразилии зафиксировано 33 281 новый случай коронавирусной инфекции.
При этом за минувшие 24 часа в стране зарегистрировано 869 летальных исходов от COVID-19. Всего скончались 138 977 человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 32 млн заболевших, свыше 23 млн выздоровевших, более 970 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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