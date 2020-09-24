Свыше 20 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
В аэропортах Москвы отменили и задержали 22 рейса, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 1.09 мск, в Домодедово отменено 12 вылетов.
При этом во Внуково отменено пять рейсов.
Кроме того, в Шереметьево задержано три вылета, а два — отменено.
Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и сентябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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