В Египте полицейские застрелили 4 осужденных, попытавшихся сбежать из тюрьмы

В Египте полицейские застрелили четверых приговоренных к смертной казни, попытавшихся сбежать из тюрьмы, пишет издание «Youm7» со ссылкой на источники в органах безопасности.

Отмечается, что осужденные попытались сбежать из особо охраняемой тюрьмы Тора.

На их пути оказались два офицера и солдат срочной службы. В ходе потасовки преступники убили правоохранителей, после чего сами были застрелены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Дагестане шесть заключенных вырыли подкоп и сбежали из колонии

— В США казнили убившего медсестру из-за подозрений в колдовстве

— Двух россиян осудили на 300 лет в Греции