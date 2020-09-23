В Египте полицейские застрелили 4 осужденных, попытавшихся сбежать из тюрьмы
Карина Казанцева
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В Египте полицейские застрелили четверых приговоренных к смертной казни, попытавшихся сбежать из тюрьмы, пишет издание «Youm7» со ссылкой на источники в органах безопасности.
Отмечается, что осужденные попытались сбежать из особо охраняемой тюрьмы Тора.
На их пути оказались два офицера и солдат срочной службы. В ходе потасовки преступники убили правоохранителей, после чего сами были застрелены.
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