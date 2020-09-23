На востоке Москвы в доме обвалился потолок
Карина Казанцева
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На востоке Москвы в жилом доме обвалился потолок, пишет РИА «Новости» со ссылкой на префектуру Восточного административного округа столицы.
«На месте сейчас работают сотрудники управы района Измайлово и управляющей компании РЭУ 24», — сказали в префектуре.
Отмечается, что жителям квартиры и соседям предложили пожить в гостинице на время ремонта. Специалисты выясняют причины обвала. Управляющая компания проведет ремонт.
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