В Петербурге побит температурный рекорд 1989 года
Анна Светлова
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В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1989 года, воздух в северной столице 23 сентября прогрелся до +21°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Отмечается, что предыдущий исторический максимум +20,6°C был отмечен в 1989 году.
В Петербурге температурный рекорд зафиксирован в 15-й раз с начала 2020 года.
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