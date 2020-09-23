Тайник с оружием нашли возле дагестанской колонии, откуда сбежали осужденные

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с оружием недалеко от исправительной колонии в Дагестане, откуда ранее сбежали шестеро осужденных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Предполагается, что схрон был предназначен именно для этих осужденных.

Какое именно оружие было найдено, не уточняется.

Ранее сообщалось, что шестеро осужденных исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сделали подкоп и сбежали 22 сентября. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

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