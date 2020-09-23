Власти Швеции задумались о введении дополнительных мер по COVID-19

Власти Швеции планируют ввести дополнительные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Стокгольме, сообщает Bloomberg.

В последние несколько недель в шведкой столице отмечают заметный прирост заражений во всех возрастных группах.

Руководство страны обсуждает возможность введения карантинных мер, чтобы замедлить темпы распространения инфекции.

Ранее Швеция отказывалась от карантина, чтобы не навредить экономике. На этом фоне шведские компании по итогам второго квартала показали доходы, которые значительно превысили ожидания рынка. При этом смертность от инфекции была выше в сравнении с другими странами еврозоны.

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