Власти Бурятии заявили о необходимости сбора воды из Байкала

Власти Бурятии считают необходимым увеличить сбросы расходов воды из Байкала через Иркутскую ГЭС, сообщается на сайте регионального правительства.

Такое решение обусловлено непрекращающимся ростом уровня воды на Байкале, который достиг критической отметки в 457,09 метра.

По словам министра природных ресурсов Бурятии Алексея Хандархаева, вода прибывает примерно на сантиметр в день. В связи с подъемом воды в озере на прибрежной территории Байкала уже видны негативные последствия.

Власти республики приняли решение о введении режима повышенной готовности в прибрежных районах.

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