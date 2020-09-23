Эйфелева башня вновь открылась для посетителей после сообщения о «минировании»
Анна Светлова
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Эйфелева башня вновь открылась для посетителей после сообщений о «минировании». Об этом сообщает агентство Reuters.
Известно, что башню эвакуировали после того, как неизвестный источник позвонил в полицию и заявил, что на монументе, предположительно, находится бомба.
Информация оказалась ложной.
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