Эйфелева башня вновь открылась для посетителей после сообщения о «минировании»

Эйфелева башня вновь открылась для посетителей после сообщений о «минировании». Об этом сообщает агентство Reuters.

Известно, что башню эвакуировали после того, как неизвестный источник позвонил в полицию и заявил, что на монументе, предположительно, находится бомба.

Информация оказалась ложной.

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