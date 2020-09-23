Эксперт назвал процент бессимптомных больных COVID-19 в Москве

В Москве порядка 65% зараженных коронавирусом болеют без симптомов. Об этом сообщил РИА «Новости» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, прирост новых случаев COVID-19 в Москве обусловлен «отлаженной системой раннего и своевременного выявления заболевших».

Тяжельников рассказал, что в столице ежедневно делают около 65-70 тыс. тестов на коронавирус.

«Более того, около 65% выявленных больных — это бессимптомные носители, у которых не наблюдается осложнений и явных симптомов инфекции», — сказал эксперт.

Ранее президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал не пугать россиян статистикой по COVID-19 и объяснить разницу между заболевшими и носителями вируса.

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