В Британии переименовали названный в честь работорговца концертный зал
В британском городе Бристоль концертный зал Colston Hall, который носил имя английского купца и филантропа Эдварда Колстона (1636-1721), заработавшего состояние на работорговле, переименовали в Bristol Beacon. Об этом сообщается на сайте учреждения.
В сообщении говорится, что из-за прежнего названия не все граждане могли чувствовать себя желанными гостями концертного зала.
Авторы отметили, что учреждение больше не может называться в честь Колстона, игравшего заметную роль в торговле рабами.
Смену названия посчитали шансом внести свой посильный вклад «в построение более справедливого и равноправного общества».
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