Невролог рассказал, как бороться с осенней хандрой

Главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов рассказал, как справиться с осенней хандрой. Об этом сообщает РИА «Новости».

В первую очередь человеку необходимо сформировать в организме резерв стрессоустойчивости — чередовать работу и отдых, а также высыпаться. Еще одним важным фактором врач назвал регулярную физическую активность.

По его словам, стоит отдавать предпочтение кардиотренировкам, которые поддерживают в тонусе сердечно-сосудистую систему и прорабатывают мышцы.

Богданов заявил, что сейчас самым оптимальным вариантом является скандинавская ходьба. Во время таких занятий нагрузка на тело распределяется равномерно, вследствие чего тренируется сердечно-сосудистая, мышечная и нервная системы.

«Если мы говорим об условиях в ограниченном пространстве, то это велотренажеры. Если есть возможность, то можно побегать в парке, по мягкому грунту», — посоветовал специалист.

Он отметил, что любой длительный стресс негативно влияет на психоэмоциональную устойчивость и на иммунитет, что может привести к гипертрофии надпочечников, болезням эндокринной и иммунной систем, вплоть до язвенной болезни.

Также невролог посоветовал есть овощи и фрукты с запасом витаминов и почаще бывать на солнце, так как оно обладает выраженным антидепрессивным эффектом.

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