Грузовики из Польши выстроились в очередь на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничной службы Польши.

«Информируем, что с польской стороны пограничного перехода «Корощин-Козловице» растет число грузовых автомобилей, ожидающих выезда из Польши», — говорится в сообщении.

Ссылаясь на информацию пограничной службы Белоруссии, в польском ведомстве отметили, что сложности в пропуске машин «вытекают из ограниченных возможностей последних смен по приему машин белорусскими пограничниками».

Ранее польская газета Gazeta Wyborcza сообщила, что белорусские таможенники перестали пускать в страну практически все польские товары. Издание отметило, что такими мерами президент Белоруссии Александр Лукашенко «старается отрезать белорусов от польских супермаркетов».

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