Несколько человек задержали у резиденции Лукашенко

Два человека задержали у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, где в среду, 23 сентября, проходила его инаугурация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

«Два человека задержаны у резиденции Лукашенко, где шла инаугурация», — говорится в сообщении.

В настоящее время других подробностей нет.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. В ходе церемонии он, положив правую руку на конституцию Белоруссии, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт о принесении присяги. После этого оппозиция Белоруссии заявила, что планирует провести бессрочную акцию протеста.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

— Оппозиция Белоруссии после инаугурации Лукашенко проведет акцию неповиновения

— В Кремле отказались комментировать инаугурацию Лукашенко