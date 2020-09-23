В Минске задержали главного редактора газеты «Наша Нива»
В Минске задержали главного редактора газеты «Наша Нива» Егора Мартиновича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитный центр «Весна».
Там рассказали, что сейчас в доме Мартиновича проходит обыск.
По словам правозащитников, это связано со статьей в газете про звукорежиссера Влада Соколовского, который попал в изолятор после того, как включил песню «Перемен» на провластном концерте 6 августа.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Главред газеты «Наша нива» задержан после освещения акций протеста в Минске
— Освещавшего протесты в Минске корреспондента Znak.com избили в изоляторе