Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в части в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

«Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте», — рассказали в ведомстве.

Во время предварительного следствия Шамсутдинову провели комплексную судебную психолого-психиатрическую стационарную экспертизу. Она показала, что срочник не страдал каким-либо психическим расстройством, которое «лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Ранее стало известно, что предварительное слушание дела во Втором восточном окружном военном суде в Чите запланировано на 29 сентября.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены.

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