В Австралии почти 400 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на отмель

По меньшей мере 380 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на мелководье у побережья австралийского штата Тасмания, передает телеканал ABC со ссылкой на спасателей.

В понедельник, 21 сентября, на мелководье в заливе Маккуори обнаружили около 270 дельфинов. В среду, 23 сентября, там было обнаружено еще 200 дельфинов.

По словам спасателей, почти все дельфины из второй группы уже мертвы, и усилия по спасению будут сосредоточены на первой группе гринд. 50 дельфинов удалось спасти, жизнь еще 30 находится под угрозой.

Ранее биолог Крис Карлайон заявил, что число выбросившихся на берег дельфинов стало рекордным для Тасмании.

Гринды, или черные дельфины — морские млекопитающие из отряда китообразных. Длина тела гринды достигает 8,5 м. Вес дельфина составляет в среднем 800 кг, однако встречаются и особи весом более 2 т.

Киты и дельфины часто выбрасываются на берег. В основном это происходит, когда стаи млекопитающих мигрируют мимо побережья островного государства. Как правило, одна гринда выбрасывается на берег, другие пытаются помочь ей и в итоге погибают вместе с ней.

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