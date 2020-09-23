В России проведено более 43,6 млн тестов на COVID-19

Свыше 43,6 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Из них за последние сутки проведена 291 тыс. тестов.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 217 919 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 31,5 млн человек выздоровели, а более 960 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рошаль призвал объяснить разницу между заболевшими и носителями COVID-19

— Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

— Московский главврач назвала сроки отступления коронавируса