Россияне рассказали о планах на новогодние праздники
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провел опрос и выяснил, какие планы у россиян на предстоящие новогодние праздники, передает RT.
Исследование показало, что 54% россиян планируют провести новогодние праздники дома.
26% пока с планами не определились. Поедут в путешествие, если позволит обстановка, 5% жителей России. Еще 15% пока ничего не покупали, но планируют поездку.
Уточняется, что для путешествия на новогодние праздники россияне выбирают направления из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Красноярск и Владивосток.
В опросе приняли участие 2,2 тыс. человек.
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