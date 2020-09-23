Россияне рассказали о планах на новогодние праздники

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провел опрос и выяснил, какие планы у россиян на предстоящие новогодние праздники, передает RT.

Исследование показало, что 54% россиян планируют провести новогодние праздники дома.

26% пока с планами не определились. Поедут в путешествие, если позволит обстановка, 5% жителей России. Еще 15% пока ничего не покупали, но планируют поездку.

Уточняется, что для путешествия на новогодние праздники россияне выбирают направления из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Красноярск и Владивосток.

В опросе приняли участие 2,2 тыс. человек.

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