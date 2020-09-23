Более 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы задержали и отменили 33 рейса. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.57 мск, во Внуково отменено девять рейсов.

При этом в Домодедово отменено 16 вылетов, а задержано — два.

В свою очередь, в Шереметьево один рейс задержан, а пять — отменено.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и сентябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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