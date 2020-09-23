Пропавшую в Москве 12-летнюю дочь известного дизайнера нашли живой

Известный дизайнер Надежда Славина уведомила, что ее 12-летняя дочь, которая 21 сентября пропала в Москве, нашлась. Об этом она рассказала подписчикам в своем Instagram.

По словам женщины, ее ребенка доставят в отдел полиции. Там с дочерью проведут беседу психологи, у нее «возьмут анализы, узнают, что было», сообщила Славина.

«Я узнаю, кто ее нашел, все вам расскажу. Я так понимаю, история не закончена. Мне сказали, что моя дочь говорит про меня какие-то жуткие вещи», — заявила Славина.

При этом дизайнер допустила, что есть заинтересованные лица, желающие «очернить» ее.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка покинула школу в районе Замоскворечья после шестого урока, перед этим отдав своему однокласснику мобильный телефон и предсмертную записку. Домой она не пришла, после чего начались ее поиски.

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