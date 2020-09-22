Доктор Мясников предупредил об опасности народных методов лечения

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об опасности некоторых народных методов лечения.

По его словам, использование марганцовки на слизистых оболочках может привести к ожогам.

«Сколько ожогов марганцовкой, сколько выжженных глаз», — отметил доктор.

Ингаляции картофельным паром, как считает медик, неэффективны в лечении насморка. При этом они тоже могут привести к ожогу слизистой.

Мясников призвал с осторожностью относится и к лечению травами: неправильно собранное и высушенное растение может оказаться смертельно опасным.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Доктор Мясников призвал россиян радоваться росту числа случаев COVID-19

— Названы улучшающие сон продукты

— Мясников рассказал, как отсрочить смерть