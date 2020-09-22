Кадыров намерен вакцинироваться от коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен пройти вакцинацию от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кадырова, он «должен, обязан» сделать прививку. Кроме того, глава республики анонсировал скорое начало вакцинации в Чечне. В первую очередь вакцинировать будут людей старшего возраста и страдающих различными заболеваниями, отметил Кадыров.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших, более 23 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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