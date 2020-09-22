Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с пропажей 12-летней девочки

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла под свой контроль ситуацию с пропажей 12-летней школьницы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В беде каждого ребенка виноваты всегда взрослые, но сейчас пока не время искать виноватых, сейчас надо найти ребенка, а потом уже разбираться», — сказала она.

По ее словам, она держит связь со Следственным комитетом.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения 12-летней школьницы в Москве.

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