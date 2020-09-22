Руководителей «Церкви последнего завета» доставили в Новосибирск
Троих руководителей секты «Церковь последнего завета» в Красноярском крае доставили в Новосибирск, где, как предполагается, им изберут меру пресечения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что их привели в следственное управление на улице Каменской, 38. В здании находится 5-е следственное управление ГСУ СК РФ.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержаны трое руководители религиозной организации «Церковь последнего завета». Решение об их аресте будет приниматься в Новосибирске.
«Церковь последнего завета» в 1991 году создал Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Также члены общины живут в ряде населенных пунктов Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.
В феврале представители религиозной организации сообщили об обысках и допросах в общине в рамках уголовных дел о коррупции и мошенничестве в отношении администрации школы «Истоки», где учатся дети членов общины.
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