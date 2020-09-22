Мешок с человеческими останками нашли в реке в Петербурге
Полина Рутковская
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Рыбак нашел мешок с человеческими останками в реке Екатерингофке в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам источника, вечером 21 сентября мужчина выудил из реки строительный мешок во время рыбалки. В мешке были обнаружены человеческие конечности.
В настоящее время находка направлена на экспертизу, добавил источник. Официальные сведения на данный момент отсутствуют.
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