Мешок с человеческими останками нашли в реке в Петербурге

Рыбак нашел мешок с человеческими останками в реке Екатерингофке в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, вечером 21 сентября мужчина выудил из реки строительный мешок во время рыбалки. В мешке были обнаружены человеческие конечности.

В настоящее время находка направлена на экспертизу, добавил источник. Официальные сведения на данный момент отсутствуют.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Под Петербургом в лесу обнаружили скелет женщины

— Житель Красноярска попытался уехать с сумкой, полной костей

— В Ленобласти нашли конечности человека на берегу реки