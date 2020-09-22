Американские врачи предрекают «апокалиптическую» осень

Опрошенные CNN американские медики считают, что эта осень для мира будет «апокалиптической» после недавних всплесков заболевших коронавирусом.

В настоящее время США движутся к 200 тыс. смертей от инфекции, к тому же ситуация во многих штатах неблагоприятная. Все это происходит потому, что школы и колледжи вновь заставляют открываться.

«К сожалению, нас может ожидать очень апокалиптическое падение», — сказал доктор декан национальной школы тропической медицины колледжа Бейлор Питер Хотез.

С ним согласна глава отдела инфекционных заболеваний Университета Алабамы в Бирмингеме доктор Жанна Марраццо. По ее словам, эта осень может быть апокалиптической после недавних всплесков. Она объяснила рост заболевших тем, что люди уже устали от всех защитных мер. Также играют роль фейки и противоречащие друг другу сообщения о действии вируса и его способности распространяться.

США в настоящее время находятся на первом месте в мире по числу заболевших и умерших после заражения COVID-19.

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