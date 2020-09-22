Закон о штрафах за призывы против целостности РФ принят в первом чтении

Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты, предусматривающие введение штрафов за призывы к отчуждению российской территории и ужесточение наказания за действия, направленные против целостности страны. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, предлагается изменить правила привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к отчуждению территорий, указано в сообщении. При первичном правонарушении будет грозить административный штраф, для граждан он составит от 30 до 60 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 до 100 тыс. руб., для юридических лиц - от 200 до 300 тыс. руб.

При повторных призывах нарушителю будет грозить уголовный штраф в размере от 200 до 400 тыс. руб. Кроме того, предусматривается внесение в Уголовный кодекс новой статьи о санкциях за действия, направленные на нарушение территориальной целостности, наказание по данной статье составит от 6 до 10 лет лишения свободы.

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