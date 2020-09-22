В Москве началась подача тепла на ряд соцобъектов

Анна Светлова

Некоторые социальные объекты Москвы начали получать тепло в минувшие выходные, 19-20 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ПАО «МОЭК».

Отмечается, что речь идет об отдельных детских садах, школах и больницах, направивших необходимые заявки.

Известно также, что подключение к теплу жилого фонда начнется после решения правительства Москвы о начале отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городов начать запуск отопления в жилых домах.

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