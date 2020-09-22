Германия не может начать собственное уголовное расследование по Навальному

Анна Светлова

Юстиция ФРГ не может начать собственное уголовное расследование ситуации с блогером Алексеем Навальным, так как возможное преступление произошло не на территории страны. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в следственных кругах.

Отмечается, что до того, как канцлер Германии Ангела Меркель объявила сведения о первых результатов немецкого исследования проб, «правительство подключило Генеральную прокуратуру в Карлсруэ».

По данным газеты, юристы были поставлены перед вопросом: может ли Германия вообще начать расследование в отношении преступников, которые могли иметь отношение к внезапной болезни Навального. Но правозащитники на это «лишь покачали головой».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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