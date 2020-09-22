В Бурятии произошло землетрясение вслед за Иркутской областью

Жители четырех районов Бурятии ощутили землетрясение магнитудой 2,5-3, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Вечером 21 сентября (по мск) два землетрясения произошли в Иркутской области. Их ощутили жители 12 районов. Эпицентр находился в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. Магнитуда первого землетрясения составила 5-6, второго — 2-3. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. В регионе был введен режим повышенной готовности.

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