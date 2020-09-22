В Москве во вторник ожидается до +21°С
Бернст Ю.
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В Москве во вторник, 22 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Максимальная температура воздуха в Москве составит +19°С...+21°С, в Московской области — +16°С...+21°С.
Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 12-15 м/с.
Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — около 50%.
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